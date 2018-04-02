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13:12 02.04.2018

Киев готов передать 20 россиян для освобождения украинских политзаключенных в РФ

Киев готов передать 20 россиян для освобождения украинских политзаключенных в РФ

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко подчеркнула, что украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, для того, чтобы освободить украинских политзаключенных в РФ, этот вопрос будет подниматься в среду, 4 апреля, в Минске.

"Рабочая группа 4 апреля в Минске… Второй вопрос, который мы будем там поднимать, – это освобождение заложников. Украинская сторона делает всё для того, чтобы как можно скорее состоялась следующая волна освобождения заложников. Но для нас принципиально, чтобы мы могли освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля", - сказала И.Геращенко журналистам в понедельник в Киеве.

Она указала, что украинская сторона готова передать "20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова (украинский режиссер Олег Сенцов – ИФ), Кольченко (крымский активист Александр Кольченко – ИФ) и других наших пленников".

При этом И.Геращенко отметила, что в этом вопросе "очень важна воля только Российской Федерации".

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