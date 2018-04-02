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13:04 02.04.2018

Нарушение боевиками "пасхального перемирия" будет ключевой темой встречи ТКГ в Минске 4 апреля

Нарушение боевиками "пасхального перемирия" будет ключевой темой встречи ТКГ в Минске 4 апреля

Вопросы нарушения объявленного с 30 марта "пасхального перемирия" и освобождения заложников будут обсуждаться на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 4 апреля, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Вопрос нарушения перемирия… Есть недопустимая информация об агрессии не только против людей, но и сбивании боевиками беспилотников, в том числе ОБСЕ. И это будет одной из ключевой тем во время заседания первой рабочей группы после выборов президента Путина (прошедшие 18 марта президентские выборы в РФ), которая состоится 4 апреля. Второй вопрос, который мы будем там поднимать – это освобождение заложников", - рассказала И.Геращенко журналистам в понедельник в Киеве.

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