События

13:03 02.04.2018

В Украине стартовал весенний призыв

В Украине стартовал весенний призыв

В Украине началась весенняя призывная кампания-2018, в рамках которой на срочную службу планируется призвать более 15 тыс. украинцев в возрасте 20-27 лет.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в понедельник, всего подлежат призыву 15 тыс. 190 человек.

Из них в Вооруженные силы Украины будут направлены 8 тыс. 990 человек, в Госспецслужбу транспорта - 1 тыс., в Нацгвардию - 4 тыс., в Госпогранслужбу - 1 тыс. 200 человек.

Ранее Кабинет министров Украины выделил на весенний призыв 54,9 млн грн.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Призывная кампания продлится до 31 мая.

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