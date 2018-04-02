События

11:43 02.04.2018

В Запорожской области перевернулась автоцистерна с топливом

Возле с.Луначарское Бердянского района Запорожской области на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск опрокинулась в кювет автоцистерна MAN, произошла утечка дизельного топлива и бензина.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления ГСЧС Запорожской области, авария произошла 2 апреля около 5:50. По данным спасателей, цистерна, в которой перевозилось 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92, не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов.

"Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники ГСЧС обеспечили дежурство на месте происшествия, провели охлаждение цистерны и покрыли разлитое горючее пеной. От ГУ ГСЧС были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент безопасность движения в районе ДТП обеспечивают полицейские.

По предварительным данным, водитель автоцистерны следовал из Киевской области в Бердянск, не справился с управлением.

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