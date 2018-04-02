ПриватБанк подал иск в суд Кипра на структуры PwC, требует компенсации $3 млрд

ПАО "ПриватБанк" (Киев) обвиняет PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 гг.

Соответственно ПриватБанк 30 марта 2018 года подал иск в региональный суд Никосии (Кипр) против указанных структур и требует компенсации причиненных такими действиями убытков в сумме $3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе финучреждения.

Согласно обнародованному банком пресс-релизу, исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг после подачи иска против экс-владельцев в Высокий суд Лондона в декабре 2017 года, предпринятый ПриватБанком с целью возмещения огромных убытков, бремя которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины.

"Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC при проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Теперь кипрский суд будет принимать решение в отношении PwC в установленном порядке", - цитируется в пресс-релизе глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

ПриватБанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в $5,5 млрд.

Kroll также выявила несоответствие между реальным финансовым состоянием ПриватБанка, а также положительными и условно-положительными аудиторскими заключениями ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) о его финансовой отчетности.

Правление НБУ 20 июля 2017 года исключило ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на аудиторские проверки банков.

PwC была аудитором ПриватБанка с середины 90-х годов. Компания заявляет, что "аудит финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год проводился в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе в отношении сделок с заинтересованностью.