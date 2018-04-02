События

10:14 02.04.2018

В Запорожье ночью горел супермаркет

В Запорожье ночью горел супермаркет

В Запорожье минувшей ночью возник пожар в супермаркете "Varus" по ул.Яценко, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе областного управления ГСЧС, сообщение о пожаре в супермаркете поступило в 2:30 ночи. Спасатели выяснили, что вначале загорелись деревянные поддоны на хозяйственной территории супермаркета на площади 10 кв.м, в результате чего огонь повредил арматуру газового счетчика и произошло возгорание газово-воздушной смеси. Существовала угроза распространения огня по торговому залу, однако пожарным удалось вовремя локализовать пламя.

На месте возгорания работали 52 спасателя и 13 единиц спецтехники, а также газовая служба.

Огонь в супермаркете был ликвидирован в 3:10 ночи. В результате пожара в супермаркете повреждены утеплитель обшивки супермаркета на площади 25 кв.м.

Пострадавших нет. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств происшествия.

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