Британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне

Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в связи с высылкой Россией британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщило издание Daily Mail.

Как сообщили его источники, "Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов", и его закрытие "является тем вопросом, который находится на рассмотрении" в то время, когда Кремль нагнетает словесную войну, объявив, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы".