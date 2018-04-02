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08:29 02.04.2018

Британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне

Великобритания может закрыть торгпредство РФ в Лондоне в связи с высылкой Россией британских дипломатов и требованием привести в соответствие численность состава дипломатических миссий в двух странах, сообщило издание Daily Mail.

Как сообщили его источники, "Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов", и его закрытие "является тем вопросом, который находится на рассмотрении" в то время, когда Кремль нагнетает словесную войну, объявив, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы".

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Интерфакс-Украина
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