Дунай подтопил уже треть Вилково, уровень воды достиг 181 см над нулем поста

Дунай подтопил уже треть территории города Вилково Килийского района Одесской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко в воскресенье, за ночь уровень воды поднялся ещё на 10 см и достиг отметки 181 см над нулем поста. Ситуацию усугубляет ветер с моря скоростью около 20 м/с, из-за которого поднялись высокие волны.

"Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей", - написал он.

Как сообщалось, глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к Кабинету министров Украина с просьбой выделить около 117 млн грн на ремонт аварийных дамб и шлюзов на Дунае в Одесской области.

"У нас есть определенное количество гидротехнических сооружений вдоль Дуная. Это шлюзы и дамбы. Большинство из них находятся в аварийном состоянии. Даже не просто в аварийном, а в таком, что в любой момент с ними что-то может произойти", - сказал М.Степанов.

В настоящее время в Одесской области мобилизованы силы спасателей и местных властей на случай подтопления.

Высоким судоходным уровнем воды (максимумом нормы) в Вилково принято 152 см над нулем поста. При 155 см в городе начинается подтопление низинных незаселенных участков. На утро 30 апреля уровень составлял 160 см. В ГСЧС и Гидрометцентре прогнозировали на первые дни апреля сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см над нулем поста.

Как сообщалось, в августе 2017 года Одесская облгосадминистрация уже готовила документы по восстановлению защитных сооружений вдоль Дуная. Тогда озвучивалось, что в случае паводка в опасности могут оказаться 33 населенных пункта, автодороги и сельхозугодья. Общая площадь вероятного затопления – 80 тыс. га.

Защитные сооружения Дуная строились еще в 30-50-х годах ХХ века. В основном, это земляные насыпи, которые со временем начали проседать. По данным обладминистрации, из 225 км дамбы 115 км надо укреплять, а из 13 шлюзов-регуляторов половина нуждается в ремонте. Последний раз средства на реконструкцию сооружений выделяли из государственного бюджета не менее четырех лет назад.

По предварительным подсчетам, полное восстановление защитных сооружений Дуная будет стоить 790 млн грн.

В сентябре 2013 года из-за непрекращающихся дождей на юге Одесской области прорвало дамбу на реке Когильник. Тогда ГСЧС пришлось эвакуировать около 600 человек. Многие семьи лишились домов, пострадала инфраструктура.

Весной 2013 года Одесская область уже поднимала вопрос о критическом состоянии защитных сооружений Дуная. Тогдашний экс-глава ныне ликвидированного Министерства по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога просил экс-премьер-министра Украины Николая Азарова выделить 65 млн грн для проведения работ по реконструкции дамбы вдоль украинского участка реки Дунай, а также для ремонта нескольких шлюзов, находящихся в аварийном состоянии.

Практически такую же сумму (67 млн грн) правительство выделяло на эти работы в 2010 году, когда главой МинЧС был Нестор Шуфрич.