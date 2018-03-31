События

17:17 31.03.2018

Во Франции водитель попытался задавить прохожих, назвав себя террористом

На востоке Франции мужчина, находившийся за рулем автомобиля, попытался протаранить людей и назвал себя террористом, сообщает в субботу радиостанция "Франс-энфо".

Инцидент произошел в Вийёрбане близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.

По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "Франс-энфо". В результате инцидента никто не пострадал.

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Интерфакс-Украина
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