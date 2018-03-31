События

14:58 31.03.2018

ДТП с бельгийским туристическим автобусом в Германии, есть жертвы

ДТП с бельгийским туристическим автобусом в Германии, есть жертвы

Один человек погиб, пятеро находятся в тяжелом состоянии и 17 получили легкие ранения в ночь на субботу в ДТП в Баварии бельгийского автобуса с туристами, направлявшимися на пасхальные каникулы в Австрию, сообщил в субботу телеканал RTBF.

Погибший - один из водителей, второй водитель серьезно пострадал.

По данным германской полиции, грузовой полуприцеп перевозил стекло и двигался с пониженной скоростью в направлении Нюрнберга. Водитель автобуса поздно среагировал на медленный транспорт и въехал в грузовик.

Как сообщило МИД Бельгии, в автобусе компании Linden Cars находилось 46 человек. Пассажиры ехали в Австрию провести каникулы на лыжах. В результате ДТП скоростная магистраль была перекрыта до утра субботы.

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Интерфакс-Украина
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