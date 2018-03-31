Правоохранители разоблачили группировку, уничтожившую оборудование радиопередающего центра в Броварах

Сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили организованную группировку в составе 7 человек, которая незаконно присвоила земельный участок госпредприятия "Радиопередающий центр" в Броварах (Киевская обл.) и уничтожила оборудование этого центра.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, задержаны 7 человек, среди которых – трое адвокатов, бывший и.о. руководителя концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения ("РРТ"), экс-руководитель Госспецсвязи Украины, бывший и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП "Радиопередающий центр".

По информации прокуратуры, по предварительному сговору эти лица в 2013 году незаконно присвоили земельный участок центра площадью более 115 га в Броварах (стоимость – почти 120 млн грн).

"Злоумышленники за полгода до незаконной аннексии АР Крым, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее оборудование ГП "Радиопередающий центр", с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% территории Украины, в том числе оккупированные территории", - сказано в сообщении.

Правоохранители прекратили незаконную деятельность этих лиц. К спецоперации привлекались около 200 сотрудников правоохранительных органов, проведено более 20 обысков на территории Киевской, Черниговской, Одесской областей и в Киеве.

На территории бывшего Советского Союза всего было три таких объектов, один из них – "Радиопередающий центр" в Броварах.

Семи задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере в составе преступной организации) УК Украины.

Подозреваемым избирается мера пресечения. На данный момент один из адвокатов взят под стражу.

Комментируя это дело, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на странице в Фейсбуке: "Следствие изучает степень ответственности других лиц, в том числе должностных лиц и владельцев банка "Михайловский", в залоге которого незаконно находилась похищенная у государства земля".