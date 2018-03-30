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14:16 30.03.2018

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий не явился на допрос как свидетель в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, где у него должны были отобрать образцы голоса, сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Сегодня Холодницкий был приглашен на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры, но не явился", - сказал А.Лысенко в эфире телеканала "112.Украина".

При этом он не уточнил причины неявки руководителя САП.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли речь шла о необходимости отобрать образцы голоса у Н.Холодницкого, А.Лысенко сказал: "В соответствии с той повесткой, которая была ему направлена, действительно, у него должны были отобрать образцы его голоса для проведения соответствующей экспертизы".

Между тем, в комментарии журналистам Н.Холодницкий заявил, что узнал о необходимости при быть на допрос из СМИ. При этом он сообщил, что в настоящее время находится на рабочем месте и работает в обычном режиме. В комментарии интернет-изданию "Украинская правда" руководитель САП сказал, "что с понедельника сам свяжется с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если такие должны проводиться".

Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.

В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.

26 марта Ю.Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", - сообщил Ю.Луценко в эфире телеканала ICTV.

Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему нечего больше сообщить на данный момент. "Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающим устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

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Интерфакс-Украина
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