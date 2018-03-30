События

13:14 30.03.2018

ГБР ищет кадры, анонсирует первые расследования в сентябре

ГБР ищет кадры, анонсирует первые расследования в сентябре

Государственное бюро расследований (ГБР) собирается избрать работников на 701 должность, из которых на 246 должностей конкурсы уже объявлены, а еще на 455 должностей в семь территориальных управлений будут объявлены в ближайшие дни.

В обнародованном пресс-службой Госбюро расследований в пятницу отчете за декабрь 2017 - март 2018 года, в частности, отмечается, что из 246 уже объявленных конкурсов 27 - на занятие руководящих должностей (конкурс проводит внешняя комиссия), на 219 должностей центрального аппарата - внутренняя комиссия ГБР.

"Более 20 лет Украина ждала создания Государственного бюро расследований. Мы поставили цель построить Бюро меньше чем за год. Без поддержки политических институтов, но, надеемся, с поддержкой гражданского общества и международных партнеров. Уже в сентябре 2018 мы начнем первые расследования", - отметил директор ГБР Роман Труба.

В отчете приведены квоты на должности следователей Государственного бюро расследований, как это предусмотрено профильным законом. Всего в центральном аппарате и 7 территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей. Из них 186 - для кандидатов с опытом работы в должности следователей и 197 - для кандидатов с опытом работы в отрасли права.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новым главой НАПК избран Александр Мангул

Кабмин сократил до 1 тыс. человек предельную численность сотрудников аппарата МВД

Новым членом ВККС стал кандидат, получивший негативную оценку ОСД

Директор ГБР настаивает на необходимости изменений в закон о Бюро

Насиров узнал о своем увольнении из СМИ, намерен доказать незаконность данного решения Кабмина

Минюст уволил начальника Львовского теруправления юстиции, требовавшего при приеме на работу спеть песню УПА "Лента за лентою"

Кабмин назначил замминистра обороны по евроинтеграции Петренко

Кабмин назначил замминистра юстиции Глущенко

ГБР полноценно заработает с 1 сентября 2018, коллизия подследственности дел будет устранена

Труба выступает за изменения в закон, чтобы наделить ГБР рядом функций ФБР

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности

Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Появилась еще одна возможность для достижения полного прекращения огня на Донбассе – Хуг

Глава Николаевской области Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Волошина

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

В Вилково в пятницу сохранятся опасные уровни воды, на реках запада Украины и Левобережья ожидается затопление низин

Трансляция пресс-конференции: "Приглашение в Одессу послов G7 – это только начало битвы за Одессу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА