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12:40 30.03.2018

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

 В Кремле не располагают информацией об обращении адвоката украинского гражданина Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, с просьбой освободить его в обмен на россиян, удерживаемых в Украине.

Ранее адвокат Марк Фейгин сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с освобождением своего подзащитного Р.Сущенко путем обмена.

"Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет и насчет процесса, который идет, и насчет обращения адвоката. Мне потребуется какое-то время, чтобы хоть что-то выяснить. Мне неизвестно о том, что такие предложения поступали", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Касаясь перспектив обмена украинца на удерживаемых россиян, пресс-секретарь отметил: "В данном случае есть специальная группа, которая занимается обсуждением вопросов обмена удерживаемых лиц".

По словам Д.Пескова, ему неизвестно, по какой статье УК РФ обвиняется Р.Сущенко, и подпадает ли он под категорию лиц, об обмене которых можно говорить.

Суд над Р.Сущенко начался в РФ 27 марта.

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