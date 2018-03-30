В очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" остается около 675 тыс. загранпаспортов

Государственная миграционная служба (ГМС) делает все возможное для обеспечения своевременной выдачи загранпаспортов и с начала текущего года в Украине уже изготовлено и оформлено 1,4млн документов, однако при этом в очереди на персонализацию остается более 650тыс. документов.

"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинат "Украина" до сих пор остается около 675 тыс. документов", - сообщает в пятницу пресс-служба ГМС Украины.

В связи с этим в Службе информируют, что на своем официальном сайте ГМС введена новая удобная форма обращения, которой могут воспользоваться граждане, не получившие своевременно загранпаспорт из-за технической несостоятельности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса.

"Если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате "Украина", Миграционная служба будет направлять обращения предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения.

При этом Миграционная служба напоминает, что любые предложения от каких-либо посредников по предоставлению услуг по "ускорению" оформления загранпаспортов являются незаконными. Информацию о таких "посредниках" миграционная служба передает в Нацполицию для дальнейшего реагирования.