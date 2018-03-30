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10:38 30.03.2018

СММ ОБСЕ намерена открывать в ОРДО новые патрульные базы - Хуг

СММ ОБСЕ намерена открывать в ОРДО новые патрульные базы - Хуг

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, в том числе вблизи участков границы с Россией, заявил на брифинге первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", - сказал он.

А.Хуг добавил, что по поводу этих двух населенных пунктов СММ ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.

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Интерфакс-Украина
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