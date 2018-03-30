События

10:07 30.03.2018

В Харькове на выходе из ресторана из автомата расстреляли посетителей

В Харькове на выходе из ресторана из автомата расстреляли посетителей

В Харькове в ночь на пятницу неизвестные из автомата расстреляли группу людей, выходивших из ресторана, в результате чего один человек погиб, другой - ранен.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацолиции в Харьковской области, информация о стрельбе на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау поступила в дежурную часть Слободского ОП около 23:00.

"Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, в компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия. В результате происшествия двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета, по словам врачей, один из доставленных в больницу раненных находился в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали результата. Второй потерпевший, у которого было ранение в ногу, получил амбулаторную помощь и он покинул медицинское заведение.

По информации полиции также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу было срочно введен полицейскую операцию "Сирена".

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Вблизи указанного полицией адреса находится ресторан кавказской кухни "Агдам".

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