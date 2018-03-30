С начала суток боевики дважды нарушили "режим тишины"

С начала суток 30 марта на Донбассе боевики уже дважды нарушили действующее с пятницы "пасхальное" перемирие, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Олег Сушинский в эфире телеканала "112 Украина".

"С начала новых суток оккупанты дважды нарушили перемирие, которое вступило в силу сегодня с полуночи. На донецком направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного. На луганском направлении сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали", – отметил О.Сушинский.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 00:01 30 марта по киевскому времени.