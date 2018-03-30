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07:14 30.03.2018

Трамп настаивал, чтобы меры США в отношении России были схожи с мерами европейских союзников

Трамп настаивал, чтобы меры США в отношении России были схожи с мерами европейских союзников

Президент США Дональд Трамп в связи с "делом Скрипаля" не хотел принимать меры в отношении Москвы, которые бы не соответствовали мерам со стороны европейских стран, передает телеканал NBC News.

По данным источников телеканала, когда команда помощников президента США по нацбезопасности разработала варианты ответа России на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Д.Трамп заявил, что не собирается предпринимать кардинальных шагов против России, если они не будут равняться мерам европейских союзников.

Отмечается, что Д.Трампу в прошлую пятницу были представлены три варианта действий в отношении России.

Американский лидер выбрал второй, убежденный большинством в том, что в случае изменения Россией своего поведения США не придется прибегать к жестким мерам. Если же этого не произойдет, то президент может предпринять дополнительные действия, сообщили американские чиновники.

Ранее администрация президента США приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизер Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге, а также закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

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