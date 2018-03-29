В Днепропетровском главке полиции уже провели и будут продолжены кадровые изменения – Князев

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о кадровых изменениях в руководстве Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области в связи с неудовлетворительной криминогенной ситуацией в регионе.

"Беспокоит ситуация на Днепропетровщине. Дерзкие убийства, разбои, кражи не исчезают с оперативных сводок с пометкой "Из Днепра" ... Это и неудивительно - крупнейший регион, да еще и на границе с прифронтовыми. Но людям от этого не легче. Девять расстрелов, перестрелки с полицией и это только за зимние месяцы ... Неоднократные выезды бригад из Киева на помощь не сняли общего напряжения. Поэтому пойдем другим путем", - написал С.Князев в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Он сообщил, что руководством Национальной полиции уже принят ряд кадровых изменений: "Заменили начальника полиции охраны области, начальника уголовного розыска и начальника уголовного блока милиции. Сняли с должности начальника управления противодействия наркопреступности".

Глава Нацполиции также сообщил, что в скором времени руководителю полиции области будет предложено анонсировать еще ряд кадровых изменений: "Подчеркиваю, не перестановок, а изменений".

Кроме этого, С.Князев проинформировал, что в понедельник направит в регион руководителя Главного следственного управления Нацполиции, чтобы проверить работу следствия, и обязательно посетить Павлоград, поскольку "в этом рабочем городе в последнее время правоохранители потеряли доверие людей".