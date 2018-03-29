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18:49 29.03.2018

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харьковес

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харьковес

Киевский районный суд г.Харькова в четверг удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения Владимиру Безуху, подозреваемому в захвате 9 заложников (в т.ч. 2 несовершеннолетних) в отделении "Укрпошты".

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Меру пресечения в отношении обвиняемого Безуха Владимира Владимировича оставить без изменения в виде содержания под стражей. Продлить срок содержания под стражей до 60 дней, т.е. до 27 апреля", - говорится в определении, обнародованном судьей Наталией Бородиной.

В связи с жалобами В.Безуха на отит, суд решил направить запрос в СИЗО, где содержится подозреваемый, о состоянии здоровья и предоставлении ему медицинской помощи.

Как сообщалось, днем 30 декабря 2017 года мужчина забаррикадировался в отделении "Укрпошты" в Харькове, взяв в заложники 9 человек (3 сотрудников "Укрпошты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей). Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. Ему было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.147 (захват и содержание лиц в качестве заложников) Уголовного кодекса Украины.

31 декабря 2017 года Киевский райсуд г.Харькова определил меру пресечения В.Безуху в виде содержания под стражей. Защита подала апелляцию.

11 января 2018 года Апелляционный суд Харьковской области отказал в удовлетворении апелляции, оставив решение следственного судьи без изменений.

22 марта 2018 года обвинительный акт в отношении В.Безуха был направлен в Киевский райсуд Харькова. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

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