ВС может урегулировать проблему обжалования постановлений о назначении внеплановых проверок бизнеса – юрист

Верховный Суд (ВС) в ближайшей перспективе может урегулировать проблему существования постановлений следственных судей о назначении внеплановых проверок бизнеса, прогнозирует руководить практики уголовного права юридической фирмы Integrites Владимир Рудниченко.

"В последнее время довольно актуальной для бизнеса и юридического сообщества является вопрос о возможности обжалования постановлений следственного судьи о назначении внеплановой проверки, в частности, налоговой", – сказал он, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" открытие Кассационным уголовным судом Верховного Суда в марте текущего года кассационного производства по данному обстоятельству.

Юрист отметил, что у следователя и прокурора отсутствуют полномочия для назначения проверок в рамках уголовного производства, а также отсутствует порядок, который бы регулировал процесс предоставления следственным судьей разрешения на проведение проверки.

"Но это никому не мешает и количество таких постановлений о проведении внеплановой проверки бизнеса огромно. Ситуацию усугубляет тот факт, что обжалование данного вида судебных решений по существу не предусмотрено законом. Несмотря на то, что право обжаловать любое судебное решение в целом предусмотрено законодательством, но далеко не каждый судья апелляционной инстанции принимает эту позицию и в большинстве случаев отказывает в открытии производства", - сказал он.

В.Рудниченко отметил, что до недавнего времени Верховный Суд неоднозначно воспринимал этот пробел в законодательстве, в частности, еще в феврале-2018 Верховный Суд отказал в открытии производства по кассационной жалобе о возможности обжалования данного вида решений. Таким образом, разрешения на проведение внеплановых проверок "было масштабным и системным явлением".

Юрист напомнил, что среди оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда является тот факт, что дело содержит исключительно правовую проблему и такая передача необходима для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики.

"Я надеюсь, что Большая палата все же запустит процесс формирования правовых позиций Верховного Суда, и считаю довольно символическим, если он начнется именно с вопроса назначения проверок. Большая палата примет решение, которое будет правовым заключением, и проблема снимется", - сказал он.