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17:30 29.03.2018

Польша усиливает контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной

Польша усиливает контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной

В связи с распространением в Польше вируса африканской чумы свиней (АЧС) польские пограничники усиливают контроль в пунктах пропуска на восточной границе страны, сообщило интернет издание "Польское радио".

"Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом", - цитирует издание сотрудника таможенного отдела Государственной налоговой администрации Польши Петра Погожельского.

По его словам, на протяжении прошлого года польские пограничники задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения.

"Их изымают и уничтожают неподалеку от пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью", - отметил П.Погожельский.

По информации Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые незаконно ввозят в Польшу из-за пределов ЕС, могут влиять на развитие вируса АЧС в окрестностях Варшавы. Последний случай болезни подтверждено там неделю назад.

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Интерфакс-Украина
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