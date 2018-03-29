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14:46 29.03.2018

Савченко заявила об отводе коллегии судей Апелляционного суда после отказа в отводе прокурора

Савченко заявила об отводе коллегии судей Апелляционного суда после отказа в отводе прокурора

Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее адвокаты заявили об отводе коллегии судей Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на решение Шевченковского районного суда города Киева о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после отказа суда в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора Главной военной прокуратуры Александра Климовича, Н.Савченко заявила, что не доверяет этому составу суда, и считает его заангажированным и необъективным, в связи с чем заявляет ходатайство об отводе коллегии.

В свою очередь, представители прокуратуры расценили данное ходатайство как необоснованное и направленное на затягивание процесса.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая 2018 года. При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила какое-либо преступление по факту.

26 марта адвокаты Н.Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей. "Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз агентству "Интерфакс-Украина" после подачи апелляции.

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