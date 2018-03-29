События

14:33 29.03.2018

На румынской АЭС сообщили об остановке ядерного реактора в связи с неисправностью

На румынской АЭС сообщили об остановке ядерного реактора в связи с неисправностью

Один из ядерных реакторов на атомной электростанции "Чернаводэ" в Румынии был отключен от энергетической системы из-за технических неполадок, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на компанию-оператора станции.

По данным компании Nuclearelectrica, неисправность возникла ранее в четверг.

В компании заверили, что авария не представляет угрозы для сотрудников станции и для окружающей среды.

Ранее на этой неделе работа этого же реактора возобновилась после еще одной аварии, которая произошла в воскресенье.

В компании уточнили, что два этих инцидента между собой не связаны.

Ранее в четверг агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского (Киев), что не ожидают какого-либо влияния на радиационный фон в Украине после произошедшей на АЭС в румынском городе Чернаводэ аварии.

"Никакого влияния (после аварии на АЭС в Румынии - ИФ) … Причин для волнения нет", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела радиационно-экологического контроля Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского Валерий Гирий в четверг.

По его словам, в частности, в Одессе есть фильтровентиляционная установка (ФВУ), которая в случае изменений радиационного фона фиксирует такие данные, но необходимо некоторое время.

"Если там где-то вблизи что-то будет, мы должны это зафиксировать", - отметил В.Гирий, указав, что точные данные должны быть в первой половине дня пятницы.

"Завтра утром в Киеве будем снимать с ФВУ… Если дошло, то завтра утром это зафиксируем… Сейчас у нас нет данных", - добавил начальник отдела радиационно-экологического контроля.

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