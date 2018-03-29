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14:24 29.03.2018

Савченко и ее адвокаты заявили отвод прокурору при рассмотрении апелляции на ее арест

Савченко и ее адвокаты заявили отвод прокурору при рассмотрении апелляции на ее арест

Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее адвокаты заявили отвод прокурору Главной военной прокуратуры Украины Александру Климовичу на заседании по рассмотрению апелляции на решение Шевченковского районного суда города Киева о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании Апелляционного суда Киева в четверг Н.Савченко заявила, что прокурор А.Климович является ангажированным и предвзятым. "На предыдущем заседании этот прокурор сказал, что военнослужащие Российской Федерации, которые пришли на территорию Украины совершать преступления, лучше, чем украинские военнослужащие", - заявила депутат

Она также указала, что прокурор, нарушая принцип презумпции невиновности, обвиняет ее в совершении преступления, что пока не доказано судом, и испытывает к ней личную неприязнь.

Адвокаты Н.Савченко поддержали ее позицию, а также отметили, что на этого прокурора будет подана жалоба в дисциплинарную комиссию прокуратуры.

Прокурор А.Климович назвал данное ходатайство необоснованным. По его словам, он говорил о том, что российские военнослужащие Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые пришли совершить преступления на территорию Украины, лучше, чем те граждане Украины, которые намеревались совершить преступление на своей территории, против своей страны.

После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

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