События

13:23 29.03.2018

Атомпросфоюз решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках АЭС

Атомпросфоюз решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках АЭС

Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности Украины решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках атомных электростанций (АЭС).

Соответствующее решение президия профсоюза приняла 22 марта.

"Провести 12 апреля 2018 года с 16:00 до 18:00 одновременно во всех городах-спутниках предупредительную акцию протеста с целью заставить органы государственной власти Украины сесть за стол переговоров с Атомпрофсоюзом и рассмотреть вопрос "О положении дел в атомно-промышленном комплексе Украины", - говорится в решении президиума.

В случае, если Атомпрофсоюзу не удастся добиться желаемого, он намерен организовать акцию протеста уже в Киеве.

Как сообщалось со ссылкой на данные НКРЭКУ, по состоянию на март доля АЭС в производстве электроэнергии в Украине составляет 52,2%. При этом доля АЭС в общей стоимости электроэнергии – только 26,8%.

Задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию, произведенную на АЭС Украины, по состоянию на 28 февраля, составляла 12,8 млрд грн. Законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии, подготовленный Минэнергоугля, предусматривает погашение долгов государством или их списание.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве не видят причин для беспокойства после аварии на АЭС в Румынии

Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка

Акция за разрыв дипотношений с РФ проходит у российского консульства в Киеве

Ровенская АЭС отключила второй блок на плановый ремонт

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов АЭС будет охранять Нацгвардия

Часть митингующих покинула парк Шевченко в Киеве, чтобы навестить в больнице нардепа Левченко

Минимум 8 правоохранителей пострадали вследствие стычек у Рады, задержаны 9 человек

В МВД сообщают о 13 пострадавших у Рады правоохранителях

Между правоохранителями и митингующими под Радой начались потасовки

Часть митингующих пытаются спровоцировать охраняющих Раду полицейских

ПОСЛЕДНЕЕ

В одном из подразделений сил АТО исчез военнослужащий

Правозащитники призывают ГПУ завершить экстрадиционную проверку журналиста из Азербайджана и не выдавать его на родину

Суд Киева готовится к рассмотрению жалобы на арест Савченко

Кабмин и ЮНИСЕФ договорились о реализации в Украине инициативы по улучшению благосостояния детей и молодежи в громадах

Мониторинг перехода Украины на стандарты НАТО ведется неудовлетворительно

ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта

Освобожденные из ОРДЛО в декабре украинцы правительственную помощь еще не получали

Набсовет "Укроборонпрома" одобрил 40%-ное сокращение управленческого аппарата госконцерна

В Украине к субботе заметно потеплеет

Активисты "Нацкорпуса" зашли в Николаевский облсовет и требуют отстранения А.Савченко с должности главы ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА