Атомпросфоюз решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках АЭС

Профсоюз работников атомной энергетики и промышленности Украины решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках атомных электростанций (АЭС).

Соответствующее решение президия профсоюза приняла 22 марта.

"Провести 12 апреля 2018 года с 16:00 до 18:00 одновременно во всех городах-спутниках предупредительную акцию протеста с целью заставить органы государственной власти Украины сесть за стол переговоров с Атомпрофсоюзом и рассмотреть вопрос "О положении дел в атомно-промышленном комплексе Украины", - говорится в решении президиума.

В случае, если Атомпрофсоюзу не удастся добиться желаемого, он намерен организовать акцию протеста уже в Киеве.

Как сообщалось со ссылкой на данные НКРЭКУ, по состоянию на март доля АЭС в производстве электроэнергии в Украине составляет 52,2%. При этом доля АЭС в общей стоимости электроэнергии – только 26,8%.

Задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию, произведенную на АЭС Украины, по состоянию на 28 февраля, составляла 12,8 млрд грн. Законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии, подготовленный Минэнергоугля, предусматривает погашение долгов государством или их списание.