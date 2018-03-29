Мониторинг перехода Украины на стандарты НАТО ведется неудовлетворительно

Программа сотрудничества с НАТО на текущий год значительно качественнее, однако мониторинг перехода Украины на стандарты Альянса ведется плохо, констатирует директор Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо.

"О Программе на текущей год мы можем говорить, что она ориентирована на качественные показатели выполнения, а не на количественные. Хотя количество мероприятий возрастает, что говорит о росте интенсивности работы в евроатлантическом направлении", - сказала Е.Зарембо на брифинге в четверг в Киеве.

Говоря о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, эксперт отметила, что "это символический статус, который существует на сайте Альянса и в риторике политиков".

"Речь не идет об официальном статусе, закрепленном в двустороннем соглашении, или другим документом, как это происходит в ЕС. Это всего лишь риторическое признание евроатлантических стремлений Украины. Но очень важно, что это признание произошло", - сказала она.

Е.Зарембо также напомнила, что из-за блокирования Венгрией не состоялись два заседания Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. "Это также угрожает тем, что Украина может не получить приглашение на саммит НАТО в июле, если с Венгрией не будет найден компромисс по языковой статье закона об образовании. Это политический вопрос", - подчеркнула она.

Эксперт также указала, что мониторинг процесса перехода Украинской армии на стандарты Альянса ведется некачественно. "Министр обороны Украины Степан Полторак говорит, что переход на стандарты НАТО осуществлен на 90%, глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко говорил, что переход выполнен на треть. Нет качественного мониторинга перехода на эти стандарты, нельзя четко посчитать. И со стороны НАТО такой мониторинг также не ведется", - сказала она.

Как сообщалось, 28 марта президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год". Программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО и соответствующих решений, принятых на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.

Годовая национальная программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет практические меры в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии РФ, а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к приобретению членства в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.