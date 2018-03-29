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12:24 29.03.2018

В Киеве не видят причин для беспокойства после аварии на АЭС в Румынии

В Киеве не видят причин для беспокойства после аварии на АЭС в Румынии

В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского (Киев) не ожидают какого-либо влияния на радиационный фон в Украине после произошедшей на АЭС в румынском городе Чернаводэ аварии.

"Никакого влияния (после аварии на АЭС в Румынии - ИФ) … Причин для волнения нет", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела радиационно-экологического контроля Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского Валерий Гирий в четверг.

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По его словам, в частности, в Одессе есть фильтровентиляционная установка (ФВУ), которая в случае изменений радиационного фона фиксирует такие данные, но необходимо некоторое время.

"Если там где-то вблизи что-то будет, мы должны это зафиксировать", - отметил В.Гирий, указав, что точные данные должны быть в первой половине дня пятницы.

"Завтра утром в Киеве будем снимать с ФВУ… Если дошло, то завтра утром это зафиксируем… Сейчас у нас нет данных", - добавил начальник отдела радиационно-экологического контроля.

Ранее румынские СМИ сообщили, что в Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции: второй реактор автоматически отключился от национальной энергетической системы.

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