События

12:14 29.03.2018

Набсовет "Укроборонпрома" одобрил 40%-ное сокращение управленческого аппарата госконцерна

Набсовет "Укроборонпрома" одобрил 40%-ное сокращение управленческого аппарата госконцерна

Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава госконцерна, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.

"Новая структура построена по кластерному принципу управления производством. Планируется сократить численность персонала на 40% - до 180 чел. В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", -  уточняется в сообщении.

"Цель оптимизации – повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна", - отмечает пресс-служба.

Приказ о начале реорганизации  управленческого аппарата "Укроборонпрома" подписан генеральным директором госконцерна 28 марта 2018, сообщает пресс-служба.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно оперативным данным госконцерна, суммарная чистая прибыль его предприятий-участников по итогам 2017 года составила 1,5 млрд грн, суммарный чистый доход - 28 млрд грн.

Сравнительные данные и полный финрезультат за 2016 год госконцерн не обнародовал.

К настоящему времени управленческий аппарат "Укроборонпрома", по данным госконцерна, насчитывает 286 чел.

Согласно указу президента, с 21 февраля "Укроборонпром " возглавляет экс-гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт" Павел Букин, сменивший в этой должности подавшего в отставку Романа Романова, возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ОПК нужны законодательные механизмы финансирования и льготного налогообложения инновационной деятельности

Украина освоила производство артиллерийских снарядов большого калибра

Правительство ожидает от нового главы "Укроборонпрома" реальных инструментов решения финансовых проблем Николаевского судозавода

Набсовет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна

Глава "Укроборонпрома" Романов заявил об отставке

Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей

"Укроборонпром" объявил о начале формирования кластера радиолокации, радиосвязи и РЭБ

Шепетовский ремзавод в 2017г в рамках ГОЗ поставил в армию 150 ед . артвооружения

Глава набсовета "Укроборонпрома": мы должны максимально привлекать инвесторов для создания новых видов вооружений

Формирование состава набсовета "Укроборонпрома" может быть завершено в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

В одном из подразделений сил АТО исчез военнослужащий

Правозащитники призывают ГПУ завершить экстрадиционную проверку журналиста из Азербайджана и не выдавать его на родину

Атомпросфоюз решил 12 апреля провести акции протеста в городах-спутниках АЭС

Суд Киева готовится к рассмотрению жалобы на арест Савченко

Кабмин и ЮНИСЕФ договорились о реализации в Украине инициативы по улучшению благосостояния детей и молодежи в громадах

Мониторинг перехода Украины на стандарты НАТО ведется неудовлетворительно

ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта

Освобожденные из ОРДЛО в декабре украинцы правительственную помощь еще не получали

В Киеве не видят причин для беспокойства после аварии на АЭС в Румынии

В Украине к субботе заметно потеплеет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА