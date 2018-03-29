Повторная экспертиза подтвердила правильность идентификации тел погибших на пожаре в лагере "Виктория" в Одессе детей

Повторная экспертиза подтвердила, что идентификация тел трех погибших на пожаре в лагере "Виктория" девочек одесскими экспертами была сделана правильно.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Одесской области, экспертиза проводилась в Харькове. Ее результаты в Одессе получили на текущей неделе.

Как сообщалось, в феврале специалисты провели эксгумацию тел трех погибших на пожаре в одесском лагере "Виктория" детей.

Процедура была проведена после удовлетворения соответствующего ходатайства родителей, а прокуратура вынесла постановление о назначения судебных экспертиз. Целью экспертиз было подтвердить соответствие останков, так как у родителей возникли подозрения, что тела детей перепутали.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Позднее начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы и инспектору Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас часть дел уже передана в суд для рассмотрения по сути, часть остается на этапе досудебного следствия.