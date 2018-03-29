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08:04 29.03.2018

Госдеп США приветствовал подписание контракта на поставки Польше американских ракет

Госдеп США приветствовал подписание контракта на поставки Польше американских ракет

Американский госдепартамент распространил заявление, в котором приветствуется состоявшееся накануне подписание контракта о первой фазе поставок Польше американских ракет "Патриот".

"Соединенные Штаты приветствуют подписание в Варшаве контракта о первой фазе поставок оборонных ракетных систем "Патриот" стоимостью $4.6 млрд", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что соглашение предусматривает поставки "абсолютно новых современных систем команд и контроля для противовоздушной и противоракетной обороны Польши".

"Подписание этого соглашения усилит мощь и возможности по обеспечению безопасности США, Польши и союзников НАТО на восточном фланге", - подчеркивает госдеп.

В заявлении выражается надежда на то, что сторонами "будет продолжена работа над завершением соглашения о второй фазе поставок".

Подписание американо-польского соглашения о поставках "Патриотов" состоялось в рамках визита в Варшаву президента США Дональда Трампа в 2017 году. Как сообщалось, первая партия ракет, которые планируется установить в граничащих с Россией районах страны, должна быть передана Польше в 2022 году.

Часть компонентов ракет будет производиться на польских предприятиях.

 

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