За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 54 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников применив при этом вооружение, запрещенное минского договоренностями", - говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Также 82 мм минометы противник применил вблизи Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.