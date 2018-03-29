События

06:21 29.03.2018

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

      За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 54 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников применив при этом вооружение, запрещенное минского договоренностями", - говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

      В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Также 82 мм минометы противник применил вблизи Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков.

      Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

      На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

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Интерфакс-Украина
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