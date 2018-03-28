Глава Николаевской обладминистрации прервал отпуск, чтобы дать показания в деле о гибели Волошина

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко прервал свой отпуск для дачи показаний в уголовном деле о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина, но не будет выполнять должностные обязанности в течение еще минимум трех недель.

"С 5 марта я нахожусь в плановом отпуске, я это делаю практически каждый год, поэтому, не уклоняясь, я обратился в правоохранительные органы для того, чтобы они меня допросили, и я мог дать исключительную информацию, которой я владею. Я надеюсь, что следствие установит истину в этих вопросах", - сказал А.Савченко в эфире телеканала "112. Украина" в среду.

По его словам, в ходе отпуска он проходит лечение, которое продолжит после дачи показаний. В связи с этим, по словам главы обладминистрации, речь о его отстранении с должности, которого требуют ряд сил и организаций в связи с гибелью В.Волошина, в ближайшее время идти не может. "Когда произошло это событие (гибель В.Волошина – ИФ), я попросил врачей и приехал в Киев. Но в Николаевской области я не был и, к сожалению, опять уезжаю. Поэтому любые лозунги о том, чтобы меня отстранить от должности или не отстранять от должности… Я могу сказать, что я недели три еще точно не будут на должности появляться", - заявил А.Савченко.

По словам руководителя обладминистрации, незадолго до отпуска он общался с В.Волошиным и тот не сообщал ему ни о каких обстоятельствах, которые могли бы привести его к решению свести счеты с жизнью. "Возвращаясь к тем временам, когда мы с ним последний раз общались, а мы с ним общались в конце февраля - начале марта, он просто жил будущим, он хотел летать. Никаких таких разговоров у нас не было", - сказал А.Савченко.

Он также заявляет, что на В.Волошина не осуществлялось никакого давления, поскольку тот "за период своей деятельности не совершил ни одного поступка, который мог бы дискредитировать его работу".

"Это был кристально честный, ответственный человек, которого я с большой честью, удовольствием имел возможность назначить выполнять свои служебные обязанности… Для меня это очень большая потеря. Приводя Владислава, мне нужно было тщательно думать, взвешивать все. Но имеем то, что имеем… Я не избегаю ни комментариев, ни ответственности. И все причастные будут нести ответственность", - сказал А.Савченко.

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков. "По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели В.Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Проводятся экспертизы.

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

Объединение националистических сил в четверг, 29 марта, намерены начать в Николаеве под стенами обладминистрации бессрочную акцию с требованием отстранения от должности А.Савченко на время расследования уголовного дела о гибели В.Волошина.