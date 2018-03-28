Объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства РФ покинули территорию Украины

Сотрудники посольства России, объявленные персонами нон-грата, уже покинули территорию Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства.

"Сотрудники посольства, объявленные персона нон-грата, уже покинули Украину", - сказали в посольстве в среду.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии агентству сообщила, что российские дипломаты покидают территорию Украины.

"Еще не истек 48-часовой срок. Мы вручили ноту протеста об объявлении этих лиц персонами нон-грата в понедельник около 18.00, но, насколько мне известно, уже происходит отъезд российских дипломатов", - рассказала М.Беца

Как сообщалось, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

Посольство России в Украине располагается в Киеве, есть также генеральные консульства РФ во Львове, Одессе, Харькове.