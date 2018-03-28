События

16:08 28.03.2018

В российском Владимире загорелся автобус с журналистами, которых везли освещать проверку пожарной безопасности торговых центров

 Возгорание в моторном отсеке произошло в автобусе "ПАЗ", в котором представители МЧС по Владимирской области и журналисты направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду днем около остановки "Гостиница "Заря".

"Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал", - сказал представитель МЧС.

Журналистам был предоставлен другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Российские дипломаты – персоны нон-грата - покидают Украину

Целью отравления Скрипаля был раскол Запада, полагает шеф Пентагона

СБУ закрыла въезд в Украину выдворенным из Великобритании 23 гражданам России

В РФ продлили арест обвиняемого в экстремизме украинца Терновского

Украинцев среди погибших и пострадавших в Кемерово, по предварительным данным, нет - МИД

В Харькове оперативно ликвидирован пожар в ТЦ "Дом торговли", пострадавших нет - ГСЧС

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Великобритания уже выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

ПОСЛЕДНЕЕ

Военная помощь США на 2018 год не предусматривает предоставление вооружения полку Нацгвардии "Азов"

Великобритания проверит дела о выдаче виз 700 обеспеченным россиянам

Новоизбранный глава НАПК Мангул утверждает, что не является креатурой президента Порошенко

Украинский пиротехник пострадал близ Донецкой фильтровальной станции при взрыве неизвестного предмета – ГСЧС

Представители националистических сил проведут бессрочную акцию в Николаеве с требованием отстранения главы ОГА Савченко

Новым главой НАПК избран Александр Мангул

Большинство украинцев против легализации личного владения огнестрельным оружием

С 2014 года российский агрессор убил на Донбассе 242 ребенка - Порошенко

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Нацполиция до августа 2018 начнет набор пилотов в вертолетное подразделение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА