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14:19 28.03.2018

Новым главой НАПК избран Александр Мангул

Новым главой НАПК избран Александр Мангул

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) избран Александр Мангул, который до этого занимал должность члена НАПК.

Такое решение НАПК приняло на заседании в среду. За его кандидатуру было отдано 4 голоса.

А.Мангул избран главой НАПК сроком на 2 года.

Сразу после голосования Наталия Корчак подписала заявление о сложении с себя полномочий главы НАПК в связи с истечением срока полномочий. Вместе с тем она остается членом Нацагентства.

Заместителем главы НАПК избрали Александра Патюка.

      На сайте НАПК указывается, что Александр Мангул родился в 1976 г. в г.Каменка-Днепровская Запорожской области. Работал на Лисичанском стекольном заводе. В 1999 г. окончил Таврическую государственную агротехническую академию, экономист. С 2000 по 2013 годы работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины (в том числе в годы, когда министром был Петр Порошенко). Также занимал пост заместителя главы правления ОАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий". Закончил Нацакадемию управления при президенте. Возглавлял мелитопольскую районную организацию партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность".

С 29 апреля 2015 года был главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

В НАПК А.Мангул был назначен Кабмином  17 февраля 2018 года.

А.Мангул является сыном бывшего городского головы Мелитополя, бывшего народного депутата, экс-замглавы Фонда госимущества Украины Анатолия Ильича Мангула.

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