Целью отравления Скрипаля был раскол Запада, полагает шеф Пентагона

Отравление британского агента - бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери было задумано Россией для того, чтобы внести раскол в единство западных стран, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Они (русские - ИФ) делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Они пытаются подорвать единство западного альянса - НАТО - и другие прочие вещи", - сказал он журналистам.

По словам шефа Пентагона, русские "снимают знаки различия с военной формы и идут в Крым, они заявляют, что не имеют ничего общего с сепаратистами на востоке Украины".

Он отметил, что, хотя у России и есть возможность выстроить партнерские отношения с Европой, однако она предпочитает действовать иначе.

"У России есть потенциал для того, чтобы быть партнером Европы, но я думаю, что прямо сейчас нам надо признать: они выбрали поиск других путей построения взаимоотношений со странами-членами НАТО ", - сказал генерал.

Дж.Мэттис отметил, что Россия выбрала путь стратегического соперничества с НАТО.

"Россия решила стать стратегическим соперником, и это приводит даже к безрассудным действиям", - добавил он. Дж.Мэттис подчеркнул, что считает примером подобных безрассудных действий инцидент с отравлением С.Скрипаля, в результате которого "могли погибнуть невинные люди".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил о том, что аккредитация семи российских представителей при НАТО будет отозвана в рамках дипломатических мер, принимаемых европейскими странами в отношении России в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по его словам, НАТО не утвердит три запроса на аккредитацию от России.