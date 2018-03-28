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13:02 28.03.2018

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

 Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.

"Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с участниками всеукраинской акции "Дети объединяют Украину" в среду в Киеве.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По окончательным официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе "Хромая лошадь" в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

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