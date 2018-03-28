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11:27 28.03.2018

Гройсман поручил начать масштабную проверку безопасности мест массового пребывания людей

Гройсман поручил начать масштабную проверку безопасности мест массового пребывания людей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

"Сегодня мы даем от правительства поручение МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти, местными органами власти, начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров… школ, садов, детских клубов, - все те места, где находятся люди", - сказал он, открывая заседание Кабинета министров в среду.

Премьер отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул премьер.

Кроме того, В.Гройсман поручил ГСЧС сформировать публичный реестр соответствия проверяемых объектов.

"Я думаю, через месяц мы сделаем публичной информацию по итогам проверок", - добавил он.

Премьер также призвал всех собственников данных объектов, не дожидаясь проверок привести свои здания в соответствие требованиям.

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