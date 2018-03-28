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11:20 28.03.2018

ЕС запускает в Украине проект по активизации участия женщин в миротворческих процессах

ЕС запускает в Украине проект по активизации участия женщин в миротворческих процессах

 Европейский Союз запускает в Украине проект, направленный на активизацию участия женщин в миротворческих процессах, обеспечения защиты тех, кто пострадал в результате конфликта, а также предотвращения и противодействия насилию против женщин.

"Этот проект соответствует актуальным заданиям и проблемам, которые существуют сегодня в Украине. Очень важно, что благодаря этому проекту будет возможность активизации женщин и громад по внедрению резолюции Совбеза ООН 1325 ("Женщины, мир, безопасность" - ИФ)", - сказала правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Проект ЕС "Женщины продвигают изменения, восстановление мира и предотвращение конфликтов на региональном уровне в Украине" продлится до 31 января 2020 года в 5 пилотных областях Украины: в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Хмельницкой.

Предполагается, что проект поддержат местные администрации и общественные организации в разработке, реализации и контроле исполнения местных планов действий по выполнению резолюции Совбеза ООН 1325, направленных на активизацию участия женщин в миротворческих процессах, обеспечение защиты женщин и девушек, пострадавших в результате конфликта, а также предотвращение и противодействие насилию против женщин.

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Интерфакс-Украина
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