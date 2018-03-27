Аэропорт "Борисполь" может подать в суд на подрядчика достройки паркинга

Государственно предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, может подать в суд на подрядчика работ по достройке паркинга возле терминала "D" аэропорта.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

Причиной такого решения, по его словам, может послужить отсутствие работ со стороны подрядчика. "Если подрядчик через две недели не начнет работы, мы будем вынуждены подать в суд"– заявил П.Рябикин.

Как сообщалось, в августе 2015 года аэропорт "Борисполь" в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ по проекту паркинга. Государственное предприятие смогло отсудить у генерального подрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн грн.

"Прежде чем доделывать проект, мы провели экспертизу, проанализировали состояние конструкции - оно печальное. Не потому, что там что-то нарушено, а из-за большого количества халтуры, непроварки основных швов, неправильного крепления. Создалось впечатление, что очень торопились освоить деньги, и теперь нам придется не доделывать, а переделывать. По некоторым частям непроварка швов достигает 90% - прихватили, и стоит "на соплях", - говорил П.Рябикин в интервью "Интерфакс-Украина" около года назад.

В июне прошлого года стало известно, что "Борисполь" определил победителя открытых торгов на закупку работ по строительству многоуровневого паркинга, по итогам трех раундов тендерного аукциона преимущество было предоставлено ООО "НАН" (Харьков).

Как сообщила тогда пресс-служба аэропорта, эта компания известна реализацией крупных инфраструктурных проектов Юго-Западной железной дороги.

В целом, к процедуре были допущены три строительные компании, в том числе ООО "ИСК "Центробуд" и ООО "Альтис-Констракшн". При стартовой стоимости предмета закупки в 440,5 млн грн и шагом аукциона в 100 тыс. грн компания-победитель предоставила самое низкое ценовое предложение в размере 439 млн грн.

"ООО "НАН" обязалось осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора в отличие от 17 месяцев, предложенных другими участниками. К июню 2018 года предусматривались работы по строительству первой очереди на 1 тыс. мест. Достройка второй очереди парковочного комплекса предусматривала срок до конца 2018 года.

Кабинет министров Украины в июле 2017 года увеличил сметную стоимость строительства паркинга возле терминала "D" на 172,5 млн грн – до 690,6 млн грн.