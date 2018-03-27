События

13:11 27.03.2018

Запрет в Украине некоторых российских артистов и фильмов большинство граждан считает ошибкой

Запрет в Украине некоторых российских артистов и фильмов большинство граждан считает ошибкой

Большинство опрошенных украинцев считает запрет в Украине отдельных артистов и российских фильмов ошибкой и ограничением прав, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, 43,7% респондентов считают запрет российских телеканалов в Украине ошибкой, приводящей к ограничению прав граждан, в то время как 36,6% считают такой шаг необходимостью для защиты государства, 19,7% затруднились ответить.

В то же время 53% респондентов ошибкой также считают запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине, тогда как 29,2% уверены: это шаг, направленный на защиту государства. 17,8% опрошенных затруднились ответить.

Кроме того, 45,8% респондентов считает, что запрет российских социальных сетей приводит лишь к ограничению прав, тогда как 30,2% убеждены, что это поможет защитить государство. 24% затруднились ответить.

9,6% опрошенных убеждены, что в Украине преследуются этнические русские, русскоговорящие граждане и инакомыслящие.

По мнению 43,3% респондентов, в Крыму, а также на территориях, подконтрольных боевикам, преследуются граждане, говорящие на украинском языке, и украинские патриоты.

Исследование проводилось КМИС с 5 по 21 февраля 2018 года по заказу ОО "Детектор медиа". Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме АРК. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, подконтрольных Украине. Опрошено 2,43 тыс. респондента.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%, 0,7% - для показателей, близких к 1%.

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