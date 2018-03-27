События

12:45 27.03.2018

Жители с. Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14

Жители с. Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14

Автомобильная дорога национального значения Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев второй день подряд перекрыта жителями с. Возсиятское (Еланецкий р-н Николаевской обл.), требующими проведения на ней ремонтных работ, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области во вторник.

"26 марта в 7:00 около сотни лиц перекрыли автомобильное движение… Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, которая проходит через населенный пункт. По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время автомобильное движение по дороге пока не разблокировано, грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Охрану публичного порядка на месте события осуществляют сотрудники Еланецкого отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель

В Николаеве разоблачена группировка во главе с начальником отдела горсовета, которая около 10 лет занималась незаконной переправкой людей за границу

В Запорожской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс

Восстановлены четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса

Ровенская АЭС отключила второй блок на плановый ремонт

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

Киевлян просят воздержаться от поездок на собственном авто

Утром 28 февраля въезд в Киев будет ограничен для крупногабаритного и большегрузного транспорта

Подрядчики дают 5 лет гарантии на отремонтированные дороги в Киеве - Кличко

В Николаеве полиция доказала причастность злоумышленников к совершению 22 фактов обворовывания мест захоронений

ПОСЛЕДНЕЕ

По делу обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко заявлены только два свидетеля обвинения

Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести

На некоторых реках Украины ожидается разрушение ледяного покрова и затопление заводей

В Стамбульском университете будут изучать украинский язык и литературу

В штабе АТО заявляют об обострении ситуации на Донбассе в последние дни

Аэропорт "Борисполь" может подать в суд на подрядчика достройки паркинга

В Украине похолодает: ночью ожидаются заморозки

В Нидерландах открыт мемориал памяти жертв катастрофы MH17

Запрет в Украине некоторых российских артистов и фильмов большинство граждан считает ошибкой

Два взрыва прогремели у ДФС ночью, никто не пострадал, станция работает в штатном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА