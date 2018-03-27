События

12:45 27.03.2018

Два взрыва прогремели у ДФС ночью, никто не пострадал, станция работает в штатном режиме

Два взрыва прогремели у ДФС ночью, никто не пострадал, станция работает в штатном режиме

Два взрыва зафиксированы близ Донецкой фильтровальной станции (ДФС) минувшей ночью, пострадавших нет, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) со ссылкой на коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

"По данным "Вода Донбасса", ночью вблизи ДФС зафиксировано два мощных взрыва. Пострадавших нет, станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении МинВОТ в "Твиттер" во вторник.

Ведомство также проинформировало о ситуации с водоснабжением в Попасной (Луганская обл.): "3312 абонентов Попасной остаются без воды из-за повреждения опоры линии электропередач около 22:00 26 марта. Проводятся ремонтные работы. Остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения работают в штатном режиме".

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