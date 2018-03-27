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12:43 27.03.2018

Мэр Киева поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

Мэр Киева поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

В Киеве по поручению городского головы обследуют системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей, сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник.

Как сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, такое решение продиктовано необходимостью недопущения трагедии, произошедшей в торговом центре в Кемерове (РФ).

"Мы шокированы трагедией, случившейся в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей", - отметил он.

"Принимая во внимание это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - отметил замглавы КГГА.

П.Пантелеев отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.

С просьбой безотлагательно организовать общие проверки городская власть обратилась к Государственной службе Украины из чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 чел.. На момент начала пожара в ТРЦ находилось около 1,5 тыс. чел.

В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 чел. отпущены на амбулаторное лечение.

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