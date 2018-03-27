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11:47 27.03.2018

Специалист отдела торговли из департамента промышленности КГГА погорела на взятке

Специалист отдела торговли из департамента промышленности КГГА погорела на взятке

Правоохранители задержали главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской горгосадминистрации при получении неправомерной выгоды.

"Прокуратура АРК совместно с представителями управления защиты экономики в Киеве департамента защиты экономики Нацполиции Украины задержали главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в "Фейсбук" во вторник.

Установлено, что чиновница КГГА требовала и получила от представителя предприятия взятку в сумме 15 тыс. грн за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина относительно законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

После получения неправомерной выгоды злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Она уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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