События

11:06 27.03.2018

200 бортов похищенной военной техники обнаружили в Житомирской области

200 бортов похищенной военной техники обнаружили в Житомирской области

Сотрудники полиции в результате проведенных обысков обнаружили в Новоград-Волынском районе (Житомирская обл.) около 200 объектов военной техники, подготовленных к продаже, после того как вышли на схему расхищения специальной техники и транспортных средств.

"Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗы, кунгы, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т. ч. для транспортировки людей по суше и воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и др. Устанавливается принадлежность указанной техники, в том числе - находится ли она на соответствующем учете в воинских частях", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области во вторник.

По данным полиции, объявление о продаже указанной техники разместило физическое лицо в интернете.

"Санкционированные обыски проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная в них информация проверяется", - прокомментировал начальник областной полиции Вячеслав Печененко.

Ведется расследование в рамках начатого производства по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полиция инициировала ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств дела.

 

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