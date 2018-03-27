События

10:15 27.03.2018

В украинских водоемах может исчезнуть рыба

В украинских водоемах может исчезнуть рыба

В водоемах Украины к 2050 году может исчезнуть рыба из-за значительного промышленного вылова, промышленных загрязнений и браконьерства, сообщила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

"И это проблема не только отечественных водоемов, но и мирового уровня. Так как рыбные запасы в Мировом океане крайне истощены. Виной этому - браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнения окружающей среды. Эксперты организации ссылаются на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые говорят, что 90% морских рыболовных промыслов уже освоено. Из них 60% активно используются, а запасы еще 30% истощены или близки к этому", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что в украинских водоемах в основном перелов угрожает хищной речной рыбе. Именно ее популяция сегодня особенно чувствительна и требует восстановления.

"По утверждению ученых, 90% видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться к прежней численности - в том числе щука, судак, сом", - сообщили в организации.

Рыбные ресурсы в Черном море серьезно подорваны. Особенно сказывается на прибрежном лове. Загрязнения промышленными и бытовыми стоками, нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающее охрана водных живых ресурсов поставили многие виды рыбы на грань выживания. В первую очередь, это касается ценных видов рыбы: черноморская камбала катран, скумбрия, сарган, кефалевые виды, морской судак... Значительный вред наносит и браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаки организованной преступности. Сейчас отечественные браконьеры вылавливают остатки вымирающих представителей осетровых рыб, заявляют в ассоциации.

Украинские экологи утверждают, что гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы. Для отлова в полноценном промышленном масштабе осталось только три вида рыбы - тюлька, бычок и хамса, другие вылавливаются в мизерном количестве.

В последнее издание Красной книги Украины (2009 год) вошло более 70 видов аборигенной рыбы как исчезающий вид.

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