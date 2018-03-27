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10:13 27.03.2018

Судебное заседание в деле о госизмене Януковича перенесено на 4 апреля

Судебное заседание в деле о госизмене Януковича перенесено на 4 апреля

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 10.00 4 апреля из-за командировки адвокатов.

Соответствующее решение во вторник на заедании суда озвучил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он указал, что 26-29 марта адвокаты находятся в служебной командировке в Симферополе.

При этом прокурор в деле Руслан Кравченко отметил, что это неуважительная причина неприбытия защитников в суд. Он предложил перенести судебное заседание и объявить предупреждение адвокатам В.Януковича за неуважение к суду.

В свою очередь, В.Девятко констатировал, что таким образом сторона защиты сорвала уже 11 заседаний.

"Суд вынужден объявить перерыв до 10.00 4 апреля", - сказал председательствующий судья и закрыл заседание.

Ранее пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс" сообщила, что 26-27 марта адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко будут находиться по месту пребывания свидетелей защиты, в частности, экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко, в Российской Федерации. А 28-29 марта В.Сердюк и И.Федоренко будут находиться в Берлине в рамках осуществления защиты руководящего партнера "Авер Лекс" Оксаны Просянюк и адвоката Александра Горошинского в начатом Генеральной прокуратурой Украины уголовном производстве.

Адвокаты Богдан Биленко и Андриана Фозекош в свою очередь 26-29 марта будут находиться в служебной командировке в Симферополе для подготовки к проведению допроса свидетелей защиты по делу о госизмене В.Януковича с территории Крыма и сбора доказательств в уголовном производстве.

Поэтому адвокаты В.Януковича не смогут принять участие в заседаниях Оболонского районного суда Киева, о чем проинформирован суд в соответствующем заявлении от 26 марта.

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